Filha de Leonardo relata complicações após abdominoplastia

"Pensei que fosse durar muito tempo esse meu estado de não ter força para fazer nada. Eu só dormia. As pessoas vinham me visitar e eu estava como vegetativa... Sem fazer nada, sem vontade de nada, aquela coisa bizarra", acrescentou.

A filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, passou por complicações ao realizar uma abdominoplastia - consiste na remoção do excesso de pele e plicatura do reto abdominal - no dia 15 de dezembro.

