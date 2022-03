Filha de Belchior é condenada pelo assassinato de metalúrgico em São Paulo; pena foi reduzida por 'relevante valor social'

Isabela Menegheli Belchior, filha do falecido cantor Belchior, foi condenada a 9 anos e 10 dias de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver do metalúrgico Leizer Buchiwieser dos Santos, ocorrido em agosto de 2019, em São Carlos, no interior de São Paulo. Foram também condenados pelo crime Estefano Rodrigues e Bruno Thiago Dornelas Rodrigues.

Segundo o Splash Uol, o juiz responsável pelo caso reduziu a pena do crime de 12 para 9 anos por "relevante valor social", já que, segundo depoimentos, a vítima tinha histórico de pedofilia e ofereceu dinheiro para fazer sexo com uma criança ou uma mulher grávida.

O corpo de Leizer e seu carro foram encontrados 5 dias após o metalúrgico sair de casa alegando que iria trabalhar. De acordo com a Polícia Civil, o metalúrgico marcava programas sexuais pela internet e pedia que crianças fossem envolvidas. Ele marcou um programa com Jaqueline Priscila Dornelas Chaves, que prometeu levar uma sobrinha de 3 anos de idade. O valor combinado seria 500 reais.

No entanto, o quarteto tinha como objetivo extorquir o homem. Eles teriam entrado em discussão e Leizer agredido uma das mulheres. Estefano e Bruno entraram na briga e esfaquearam o homem. Após a morte, o grupo abandonou o corpo e o carro em outro local.

Jaqueline, que era companheira de Isabella e foi para quem a vítima enviou a proposta do sexo com uma criança, foi absolvida do crime, já que a Justiça entendeu que ela não teve participação no assassinato de Leizer.