Festival de música eletrônica reúne DJs de techno e house para mais de 12 horas de show em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pavilhão de Exposições do Anhembi recebe neste sábado (18) a primeira edição do Tantša Festival, que reúne atrações nacionais e estrangeiras em dois palcos. Entre as 14 apresentações que vão madrugada adentro estão Rebekah, Lady Starlight, Anthony Parasole, Ryan Elliott, L_Cio, DJ Hell e Spencer Parker. Os ingressos têm preços que variam de R$ 135 e R$ 460 e estão disponíveis no ingresse.com. Segundo a a organização, a expectativa é de receber 5.000 pessoas, em ambientes amplos e ventilados e ocupados por apenas um terço da capacidade máxima. É necessária a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19. Quem comprou entradas para o festival DGTL SP 2020, adiado pela pandemia, pode usá-las neste sábado no Anhembi, para o evento que se desdobra da festa Tantša, fruto de um coletivo de música eletrônica criado em 2016. No palco The Cave, destinado ao techno, Rebekah, Lady Starlight, Anthony Parasole, Daria Kolosova, Ananda, Martinelli e Kaiobarssalos comandam as picapes. Já no The Jack, voltado ao house, tem Ryan Elliott, L_Cio, DJ Hell, Spencer Parker, Ventura Profana, Vermelho e Kenya20hz. "O som da festa não é para bater papo, é para dançar e fazer suar. Afinal, Tantša significa dança", diz Marcelo Madueño, chefe de operações dos eventos da Entourage e cofundador da Tantša. ​"Nossa proposta é de um novo começo, uma nova era na retomada de eventos. O objetivo é acolher diversos públicos da cena eletrônica e suas vertentes." * Palco - The Cave 20h - Kaio Barssalos 22h - Martinelli (live) 0h - Ananda 2h - Anthony Parasole 4h - Lady Starlight (live) 5h30 - Rebeka 8h - Daria Kolosova Palco The Jack 20h - Kenya20HZ 22h - Vermelho 0h - Ventura Profana 1h - DJ Hell 3h - L_Cio (Live) 5h - Spencer Parker 1º Tantša Festival Quando: 18 de dezembro de 2021 (20h até 9h) Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.451, portão 1, Santana, zona norte, São Paulo, SP) Quanto: R$ 135 a R$ 460 Mais informação: ingresse.com

