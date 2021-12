Rafael Portugal era dado como certo no BBB 22; saiba o motivo da saída

Como já contamos aqui, Rafael Portugal não comandará mais o CAT BBB e será substituído por Dani Calabresa, falando apenas um mês pra estreia da edição de 2022. Agora, foram revelados detalhes do motivo da saída do humorista que vinha fazendo sucesso entre os telespectadores. De acordo com a colunista Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, a empresária e esposa do humorista, Vaneli, apresentou à Globo as exigências de Rafael para renovar o contrato. A Globo não aceitou e acabou colocando Dani Calabresa e Paulo Vieira em seu lugar. Ambos têm contrato fixo com a emissora. Segundo o Notícias da TV, a situação era referente ao cachê. Agora, a ideia é dar mais espaço para o humor e por isso, agora o quadro se chamará “O Brasil Tá Lascado” (inspirado no bordão de Gil do Vigor) e será formado por uma dupla: Dani e Paulo Vieira.

