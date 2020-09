Fernando Zor é clicado cercado de mulheres no Paraná

Solteiro, Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, surgiu rodeado de mulheres em um barco no litoral do Paraná. O clique foi publicado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Ainda segundo a publicação, em outro registro o sertanejo aparece cantando cercado de pessoas.

Recentemente Maiara, ex de Fernando, foi flagrada em uma live da dupla sertajena.

O ex-casal depois de tantas idas e vindas romperam o namoro definitivamente. Na época, a colunista Fábia Oliveira informou que a motivação do término teria sido uma briga do casal após ele curtir uma foto de uma amiga do casal de biquíni.