Marília Mendonça canta 'Coleção de Ex' e Murilo Huff reage

Marília Mendonça performou a canção 'Coleção de Ex' ao lado do cantor João Gustavo em seu perfil do Instagram e o ex da cantora Murilo Huff comentou a publicação.

"Aí sim, João Gustavo, mandou bem demais na segundinha [voz], papai", escreveu ele elogiando o rapaz.

Na última sexta-feira ela havia postado um trecho da música no Twitter e causou 'barulho' entre os internautas. Até Anitta comentou na postagem e avisou: 'Eu aposto que coleciono mais que você, amiga", disse.