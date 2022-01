Fernando Zor confirma volta com Maiara: ‘é gostoso pra c******’

Depois de todo o bafafá de traição no fim de ano, Maiara e Fernando estão namorando mais uma vez. O sertanejo acabou ‘entregando’ a reconciliação ao responder um seguidor que criticou Maiara por, segundo ele, não ter amor próprio ao continuar o romance. A dupla de Sorocaba não ficou calada ao ver um seguidor falando que “quem acha isso (idas e vindas do casal) bonito e abrir a boca para dizer que é amor, é mais idiota ainda”, e disparou: “Se é bonito, não sei. Mas que é gostoso pra caralh*, isso é. Não dá vontade de parar. Tem coisas que não se explica”. O cantor colocou, ainda, um emoji de diabinho para ilustrar a frase. A reconciliação não é uma surpresa já que os dois foram vistos nesta semana em um passeio de barco juntos, e o relacionamento vive entre idas e vindas. Vale lembrar que Maiara foi ao Instagram afirmar que ganhou “um par de chifres” como presente de Natal do namorado. Na ocasião, Fernando negou que tenha traído a cantora e logo em seguida a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, publicou a foto dele ao lado de uma mulher exibindo os seios, puxando o decote da blusa pra baixo. Os rumores são de que ele teria traído Maiara não com a mulher da foto, mas com outra moça casada, no mesmo dia.

