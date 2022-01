Em surto de covid no SBT, substituto de âncoras trazido de Brasília também acaba infectado

A Redação do SBT está enfrentando um surto de Covid-19 e até o substituto que estava reservado para cobrir a âncora do SBT Brasil, Márcia Dantas, infectada com o vírus, também testou positivo para a doença. Felipe Malta foi deslocado de Brasília para São Paulo, para comandar a estreia do SBT Notícias na segunda-feira, 10, devido ao surto que está acontecendo nos bastidores da emissora, mas recebeu nesta quinta (6) o teste positivo para a doença. Agora, ele deverá ficar em isolamento em casa. Simone Queiroz comandou o SBT Brasil programa nesta quinta. Felipe iria substituir Darlisson Dutra na estreia do SBT Notícias, que estreia na próxima semana. Ainda será realizado um novo teste para saber se Darlisson Dutra ainda está infectado, até a estreia do programa, já que ele está assintomático e não se sabe quando foi infectado - não sendo possível precisar quanto tempo ele deve ficar isolado. Segundo o Notícias da TV, além de Dutra, Malta e Márcia, há ainda pelo menos quatro jornalistas infectados: Daniele Brandi, Mônica Simões, José Luiz Filho e Marcela Munhoz. A repórter Fernannda Trigueiro, que passou a folga de Réveillon na Bahia, também apresenta sintomas, mas ainda não se sabe se realizou o teste.

Veja também SBT tem surto de Covid e novo jornal pode estrear sem o âncora

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.