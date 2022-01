Aos 57 anos, ator Nicolas Cage será pai pela terceira vez

O ator Nicolas Cage será pai pela terceira vez. Ele tem 57 anos e será o primeiro filho com a sua esposa, a atriz e dançarina japonesa Riko Shibata. Cage conheceu Riko no Japão durante as gravações de "Prisoners of the Ghostland". Eles se casaram em uma cerimônia intimista em fevereiro do ano passado, nos Estados Unidos. Esse é o quinto casamento do ator.

