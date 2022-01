Margareth Menezes é diagnosticada com Covid-19

A cantora Margareth Menezes foi diagnosticada com Covid-19 e publicou um comunicado nas suas redes sociais, nesta quinta-feira (06). “A artista Margareth Menezes, infelizmente, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira, 6 de janeiro. Apesar de sintomática, com sintomas gripais leves, Margareth está bem e em isolamento, se recuperando em casa, em Salvador (BA)”, diz trecho da nota. A cantora aproveitou para falar sobre a importância de se vacinar contra a doença. “Estou bem e atribuo isso, principalmente, ao fato de estar vacinada! O vírus ainda é uma realidade, por isso, cuidem-se e completem seu esquema vacinal! Aplausos aos cientistas, aos médicos e profissionais da saúde e ao S.U.S. Vacina para as crianças já!”, desabafou.

