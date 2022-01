Apresentador que teve mal súbito ao vivo no SBT tem alta da UTI

Rafael Silva, que teve uma parada cardíaca ao vivo durante o programa que apresentava na TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, recebeu alta nesta quinta-feira (6) da UTI onde estava internado, e foi transferido para um quarto do Hospital Humanitas.

O apresentador Kadu Lopes atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do colega. "Fala, galera, estou trazendo uma notícia muito boa para você que gosta do Rafael Silva aqui da TV Alterosa, do sul de Minas. O Rafa acabou de sair do CTI, recebeu alta e está no quarto lá no Hospital Humanitas".

"Então, assim, estamos muito felizes porque depois do susto que a gente tomou, ele e a família vão poder ter um pouco mais de paz e tranquilidade. Ele [vai] recuperar melhor sem ter todos aqueles aparelhos, toda aquela aparelhagem de CTI", completou. "Muito obrigado pelas orações, vamos continuar orando pelo nosso irmãozinho", finalizou.

A recuperação rápida do jornalista surpreendeu os médicos. Os médicos descartaram qualquer relação entre o mal súbito e a terceira dose da vacina contra a Covid-19, após algumas fake news circularem sobre o assunto. Ainda na terça-feira, os médicos haviam informado que suspeitavam que a causa do ataque cardíaco foi uma doença congênita, ou seja, genética, com a qual ele já nasceu mas não havia sido identificada até hoje.