Fernanda Torres se explica após se negar a tomar vacina AstraZeneca

Vale lembrar que todas as vacinas disponíveis no Brasil e no mundo foram testadas e aprovadas, podendo ocasionar reações leves, nada que vá levar ao risco de morte, como se infectar com a Covid-19, que já matou mais de 484.350 mil brasileiros.

“Fernanda Torres aguardou chegar a hora dela de vacinar. Hoje fez uma pesquisa e constatou que temos no Rio AstraZeneca. Na segunda-feira, Fernanda conversará com o médico dela.”.

Após a notícia de que deixou de tomar a vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro, por não querer a AstraZeneca e tentar ser vacinada com outro imunizante, Fernanda Torres se pronunciou nesta sexta-feira (11) através da sua assessoria.

