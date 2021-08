Fernanda Souza manda recado para Taís Araújo após gafe sobre Thiaguinho

No dia seguinte, a atriz pediu desculpas ao ex-casal. Ontem, Fernanda comentou: “Não precisa pedir desculpas, Tá! Eu e Thiaguinho rimos muito. Amiga, mas já praticamente dois anos. Ok, a pandemia deixou uma galera ‘coisada’ em relação ao tempo”, disse.

