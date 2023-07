Felipe Prior muda de defesa e tenta reverter condenação por estupro

Ele foi acusado por estupro e tentativa de estupro por três mulheres em 2020, ano em que participou do reality show. A sentença relata que o estupro teria ocorrido em agosto de 2014 após uma festa de jogos universitário da faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em que Prior teria usado força física com a vítima para cometer o crime, "segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que a vítima, identificada por Themis, pediu para ele parar, dizendo que 'não queria manter relações sexuais'".

