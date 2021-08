Faustão passa por cirurgia no Hospital Albert Einstein

O cateter era usado para a hemodiálise no tratamento renal. Ela ainda negou que ele tenha feito uma cirurgia no coração. “Marcapasso ele colocou em dezembro”, explicou.

A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, deu a notícia em conversa com o NaTelinha, do Uol, contando que ele já está em casa se recuperando. “Ele esteve no Einstein hoje, mas pra fazer uma cirurgia pra tirar um cateter que estava usando no tratamento que ele estava fazendo. Graças a Deus ele está ótimo agora. Já está em casa de alta”, afirmou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.