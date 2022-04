Fátima se despede de 'Encontro' nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes usou suas redes sociais para se despedir do "Encontro" nesta quarta (13). Ela será a nova apresentadora do "The Voice Brasil" a partir de outubro, deixando o comando do programa diário em junho — em seu lugar assume Patrícia Poeta.

"Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no 'The Voice Brasil'. A felicidade é grande pelo desafio e por saber que o 'Encontro' permanecerá chegando à casa das pessoas com informação, pautas necessárias e diversão também", escreveu a apresentadora.

"Tenho muito orgulho do programa que construí com uma equipe incrível e com vocês de casa, sempre dispostos a participar. Minha gratidão eterna por embarcarem nos meus sonhos. Vamos juntos nessa nova fase? Eu estou contando com vocês. E já aproveito pra desejar felicidades pra todos que vão encarar novos desafios", acrescentou Fátima.

A TV Globo anunciou mais mudanças previstas para o segundo semestre de 2022. Maria Beltrão assume a apresentação do "É de Casa" aos sábados, atração que também contará com uma mudança na equipe. Ela estará ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete.

Andréia Sadi é a nova apresentadora do "Estúdio i", da GloboNews. A jornalista continuará apresentando o "Em Foco", programa de entrevistas com políticos e figuras pública, e o "Papo de Política", ao lado de Natuza Nery, Julia Duailibi e Maju Coutinho.

"É ano de eleição, planejamos uma cobertura especial e agora anunciamos a nossa primeira grande novidade. Experiente e talentosa, muito respeitada na cobertura política, repórter incisiva, a Sadi vai comandar o 'Estúdio i' que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído", afirma Miguel Athayde, diretor da GloboNews.

Resumo das mudanças da Globo que rolam no segundo semestre:

- "Encontro" vai ser apresentado por Patricia Poeta, que terá a companhia de Manoel Soares

- Maria Beltrão assume o "É de Casa", ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete

- Andréia Sadi é a nova apresentadora do "Estúdio i", da GloboNews

- Fátima Bernardes comandará o "The Voice Brasil"