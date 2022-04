Atraso de piloto em voo da Latam motiva reclamação de humorista em rede social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Paulo Vieira, que comanda um quadro no BBB, da Globo, foi às redes sociais na noite de terça (12) para reclamar que embarcou em um voo da Latam, mas não tinha piloto para decolar.

"Estou aqui em um voo da Latam que simplesmente não tem piloto. Está todo mundo aqui sentado esperando alguém com carteira E vir pilotar para nós. Estão caçando piloto. É sério", escreveu o humorista na internet.

Carteira E é categoria mais alta da CNH, que permite a condução de caminhões grandes e ônibus sanfonados.

A Latam respondeu Vieira na própria rede social. Disse que existem vários motivos para que o problema ocorra, incluindo regulamentação do horário de trabalho da tripulação e necessidade de troca de piloto por questões de saúde.

Procurada pela reportagem., a companhia aérea afirma que, devido a uma manutenção não programada em um voo anterior, a tripulação do avião em que Vieira estava teve de ser substituída porque ultrapassou os limites de jornada estabelecidos pelos órgãos reguladores.

O voo saía do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O problema causou um atraso de 44 minutos, segundo a empresa.

"A Latam esclarece que todas as suas ações visam garantir uma operação segura e reforça que promover ajustes ao longo do dia, de acordo com imprevistos operacionais, é uma ação comum na aviação e que existe uma equipe dedicada a isso. A companhia reforça ainda que a aviação é um setor totalmente regulamentado, e a jornada de trabalho de todos os tripulantes brasileiros segue a legislação aplicável", diz a empresa em nota.

Segundo informações mais recentes da Anac, com base em dados da empresa Cirium, especializada em aviação civil global, Congonhas alcançou a segunda posição entre os grandes aeroportos no índice com 95,5% de pontualidade.

O aeroporto de Brasília aparece na terceira posição, com 95,4%. O de Viracopos teve a 13ª colocação, com 90%.