Fãs veem indícios de que Shakira pode se assumir lésbica; entenda

Os fãs de Shakira estão atacando de detetives e acreditam que a cantora esteja assumindo sua homossexualidade através de pistas em sua nova música e na identidade visual adotada pela colombiana nas redes sociais.

Para entender do começo, alguns acreditam que o relacionamento com o jogador Gerard Piqué, com quem Shakira tem dois filhos, seria apenas de aparências. Isso porque, muitos anos atrás, eles começaram a se relacionar após o zagueiro ser clicado em clima de romance com o jogador Zlatan Ibrahimović em um estacionamento.

Agora, voltando ao presente. Shakira trocou sua foto de perfil para um degradê de cores rosa, laranja e branco, que muito lembra a versão mais moderna da bandeira do orgulho lésbico, que antes era roxa com triângulo preto e um machado branco. No clipe de Shakira, as cores escolhidas vão do azul ao roxo e rosa, trazendo ainda a cor alaranjada.

As escolhas de cores e iluminação podem dizer muito no mundo cinematográfico e artístico. Ultimamente, segundo a revista Monet, muitos cineastas vêm usando cores e iluminação específica para fazer referências sutis à sexualidade de um personagem, chamada “bissexual lighting” (iluminação bissexual). Essa luz já foi usada, por exemplo, na série “Loki”, que acabou confirmando depois que o personagem é bissexual.



Personagem da Marvel, "Loki" assumiu bissexualidade na série disponível no Disney+.

Com esses indícios, fãs questionam se a cantora está prestes a assumir a sua homossexualidade, ou mesmo bissexualidade, enquanto outros apostam que possa ser apenas alguma estratégia da equipe para chamar atenção.

“Shakira está vindo? Sim saindo, eu conheço uma bandeira lésbica quando vejo uma, garota”, disse uma internauta. “Então Shakira é lésbica ou tudo isso foi apenas para chamar a atenção?”, questionou outra pessoa.