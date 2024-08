Fãs especulam namoro entre Anitta e Bruna Griphao

Fãs de Anitta, 31, especulam que a cantora pode estar namorando Bruna Griphao, 25. Os rumores tomaram conta da internet nesta segunda-feira (26), com direito a threads detalhando todos os possíveis "indícios" do relacionamento.

Amigas há algum tempo, as duas acabaram de voltar de férias na Europa com amigos e estão cada vez mais próximas. Durante as duas temporadas de férias de Anitta em países europeus, a cantora contou com a presença de vários amigos, mas Bruna foi a única que esteve presente em todos os momentos, acompanhando-a na Grécia, Espanha e França.

Ao voltarem ao Brasil, Anitta e Bruna apareceram juntas em um evento de uma marca de chinelos no Rio de Janeiro, e agora Bruna acompanha a cantora em Nova York, nos Estados Unidos, o que definitivamente fez com que os rumores ganhassem mais força. Outro ponto que chamou a atenção foi Bruna aparecer em uma foto com a família de Anitta, a quem apenas os mais próximos têm acesso.

Tanto Anitta quanto Bruna são assumidamente bissexuais.

Hoje, em Nova York, com a Anitta gravando clipe.. (25/08/2024) pic.twitter.com/DpVUS1Uza5 — ângelo (@omigueelangelo) August 26, 2024