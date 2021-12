Fã sobe no palco e desmaia ao ver Gusttavo Lima sem camisa de perto; vídeo

A volta de Gusttavo Lima aos palcos está enlouquecendo os fãs do sertanejo. Uma das admiradoras chegou a desmaiar no palco com a emoção de vê-lo de perto, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

não ironicamente eu tenho medo de ir no show do bts e desmaiar igual a fã do gusttavo lima pic.twitter.com/45Jb3ikYCp — jimin‏ (@solepjs) December 4, 2021

O momento aconteceu quando a mulher subiu no palco e pediu a camisa de Gusttavo. O sertanejo insinuou que iria ficar sem camisa, fazendo com que a mulher “apagasse” e caísse no chão.

A fã precisou ser socorrida por paramédicos e foi retirada do palco para receber atendimento.