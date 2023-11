Fã de Taylor Swift mostra queimadura na perna após empurra-empurra no Engenhão

Uma fã de Taylor Swift relatou que teve queimaduras de segundo grau na perna após ser empurrada na entrada do Engenhão no sábado (18) - show que horas depois foi adiado por conta do calor.

A fã narrou que o empurra-empurra a fez queimar a perna no revestimento de placas de metal que foram colocados na pista para tampar o gramado. Devido a temperatura no Rio de Janeiro o material estava quente.

O relato foi postado no perfil Info Taylor Brasil no Twitter que trazia situações vividas por fãs no evento.

"A entrada do VIP package foi uma vergonha! Eu e meus amigos estávamos na frente e deixaram acumular muita gente atrás se empurrando. Quando abriram a entrada, levei um empurrão e caí no chão quente. Ganhei duas queimaduras de segundo grau que não paravam de arder com o sol torando", escreveu a fã.

"O chefe de segurança dela estava bem preocupado. Pediu para cuidarem de mim rapidamente e fez de tudo para me ajudar porque eu chorava de dor. Inclusive, tirou fotos das queimaduras e pediu a confirmação do médico para passar para os superiores. Quando entrei lá dentro, mais queimaduras nas pessoas. Gente vomitando, desmaiando..."

"Na primeira ida, a moça responsável me disse que não estava com queimadura. Na segunda, quando já voltei com mais bolhas, ela reclamou porque eu estava lá de novo e precisavam acelerar o posto médico", diz. Foi quando ela afirma que o médico responsável levantou sua perna para confirmar a informação ao chefe de segurança de Taylor e constatou feridas e escoriações.

"Só Deus sabe a dor que senti naquele ferro quente, fora as costas queimadas também", finalizou.