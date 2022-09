Ex-policial militar diz que ganha 20 vezes mais no Onlyfans

A ex-policial militar no Paraná, Katy Kampa, abandonou a carreira para virar influencer e fatura alto no Onlyfans. Chamada de “avó gata do Instagram”, Katy contou que ganha 20 vezes na plataforma do que quando se expunha nas ruas.

“Sempre gostei e admirei o trabalho na segurança pública, mas infelizmente os policiais não são valorizados. A carga de serviço é grande e o estresse, por conta dos riscos diários, é alarmante”, continuou.

Com 280 mil seguidores no Instagram, Katy tem mais de 1.200 conteúdos no Onlyfans e para ter acesso ao conteúdo o usuário precisa desembolsar cerca de R$ 100, no plano mensal, ou R$ 550 no plano semestral, ou ainda R$ 920 para ter acesso durante todo o ano.

“Sempre fui exibicionista, gosto mesmo de mostrar, ousar e sensualizar. Decidi sair da Polícia e ficar em casa segura com minha família. Corro riscos bem baixos trabalhando na internet”, afirmou.