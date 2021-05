Ex-mulher de Victor Chaves assume namoro 4 anos após separação conturbada

Segundo a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, Poliana atualmente mantém uma boa relação com Victor por conta dos filhos. O novo namorado também é pai de duas crianças.

Poliana Bagatini, ex-mulher do cantor Victor Chaves, assumiu namoro com Pedro Stefani Marino. Ela estava solteira desde a separação conturbada com o sertanejo em 2017 em meio a denúncia de agressão.

