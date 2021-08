Ex de Xand Avião revela que primogênitos não têm mesmo tratamento que os filhos com atual

Em seguida, Socorro curtiu um comentário que dizia que as pessoas focam em criticar Wesley Safadão, mas que na verdade quem exclui os filhos fora do casamento é Xand Avião.

Socorro confirmou tudo ao ser questionada por seguidores: “Deixando bem claro que ninguém me deu um cala a boca, apenas vi que o melhor é ficar quieta na minha como eu sempre tive. Entrego nas mãos de Deus, mas é claro que meus filhos não têm o mesmo padrão de vida que os filhos dele com a atual. Uma hora ou outra a vida cobra isso da gente, a lei do retorno existe e bate na porta, mas é só minha opinião”.

A situação foi exposta após o cantor postar uma foto com todos os filhos no Dia dos Pais, e internautas comentarem que ele usa os primogênitos para fazer marketing e que na verdade eles levam uma vida simples e sem luxo, ao contrário dos irmãos mais novos.

