Ex de Whindersson, Maria Lina e Murilo Huff estão tendo affair

Maria Lina Deggan, ex de Whindersson Nunes, e o cantor Murilo Huff estão vivendo um affair e se conhecendo melhor. A informação foi divulgada pelo perfil Gossip do Dia no Instagram.

A influencer levantou ainda mais suspeitas de que está próxima do pai do filho de Marília Mendonça ao deixar um comentário com emoji de olhinhos em uma publicação de Murilo.

O cantor também fez o mesmo comentário em uma foto de Maria publicada há 7 dias.