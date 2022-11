Âncora da CNN Brasil se emociona ao descobrir que foi citada no Enem

Elisa Veeck, âncora da CNN Brasil, se emocionou ao descobrir que um de seus comentários no jornal foi citado no Enem, que ocorreu no último domingo (13).

A jornalista comemorou nas redes sociais e relembrou quando também realizou a prova. O exame utilizou o trecho em que a apresentadora falou sobre a skatista Rayssa Leal, que havia conquistado uma medalha de prata em Tóquio. A foto da prova foi enviada por um seguidor e deixou Elisa super feliz.

"Eu sou cria do ENEM. Estudei meses para a prova e conseguir entrar na faculdade. Fiquei nervosa, ansiosa, insegura, mas hoje faço o que escolhi e desejei. E, hoje, vejo impresso na folha de prova um retrato do meu trabalho. Orgulho de ser jornalista!!!!", disse.

“Eu li e não acreditei. Fiquei muito orgulhosa! Primeiro pela importância do Exame Nacional do Ensino Médio, que acaba abrindo portas para tanta gente, muitos usam a nota do Enem para entrar na faculdade, e duplamente feliz por eu ter feito o Enem. Quando fui entrar na faculdade, a história é muito longa, eu precisava fazer a prova do Enem. Fiquei meses me preparando, porque eu já estava havia quase 10 anos longe do Ensino Médio. Deu certo, e hoje sou jornalista por causa disso”, completou.