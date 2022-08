Ex de Karina Bacchi, Amaury Nunes, faz desabafo e fala de distância do filho

“Hoje é o dia que eu comemoro o aniversário do meu filho. Comemorei com ele todos os mesversários. Hoje eu não posso estar com você, pois eu espero se não for um hoje, quem sabe daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns anos, você possa ver essa mensagem e ver que tem um pai que te ama que nunca te abandonou e que nunca vai te abandonar e que deseja muito seu bem(…) Independente das diferenças que hoje o seu pai e sua mãe têm, eu não queria que isso afetasse nossa relação, desabafou.

Amaury Nunes, ex de Karina Bacchi, gravou um vídeo parabenizando o pequeno Enrico, que hoje completa 5 anos. No desabafo, o empresário relatou ainda que não vê a criança desde que se separou da atriz.

