Ex de Kaká, Carol Celico oficializa noivado com Eduardo Scarpa

Juntos desde 2016, Carol Celico e Eduardo Scarpa oficializaram o noivado. A ex-mulher e mãe dos filhos do jogador Kaká anunciou a novidade via Instagram neste sábado (19), publicando uma foto com destaque para o seu anel de noivado.

"O que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer... Foi isso que Deus preparou para aqueles que O amam.", começou ela, que continuou: "Feliz em compartilhar nossa felicidade também com vocês! Obrigada por todo o carinho despendido conosco por aqui! Temos a parte que muito importa: querermos que dê certo para sempre! E vamos nos esforçar bastante para termos eternamente a comunhão com a leveza e a transparência no nosso relacionamento! Acredite, sonhos se renovam, renascem e realizam-se!".

Eduardo, que é sobrinho do playboy Chiquinho Scarpa, escreveu: "Minha vida ganhou um novo significado, sempre soube que era você.

A felicidade e a certeza de querer uma vida ao seu lado sempre foram tantas, que me considero uma pessoa de sorte de ter você ao meu lado. Meu amor por você já começou há muito tempo e jamais acabará. Nossa história fica cada vez mais solida e nosso amor só cresce.

Este é apenas o início de um longo e feliz caminho ao seu lado.".