Ex de Hulk Paraíba, Iran Angelo faz oração ao deixar filhos para jogador

Iran Angelo fez uma oração de proteção ao deixar os filhos para a visita periódica do pai, Hulk Paraíba. A ex-mulher do jogador - que agora é noivo da sobrinha dela, Camila Angelo - postou uma foto com as crianças e escreveu: "Senhor meu Deus cuida dos meus filhos,vai com eles onde eu não posso ir e os livra de todo mal. Amém!".

Horas depois, ao receber os filhos em Doha, no Catar, Hulk postou também uma foto com eles e escreveu: "Obrigado DEUS". Dias antes, o jogador havia comentado sobre a saudade das crianças. "Saudades meus tesouros. Daqui a pouco estaremos juntinhos… Amo vocês"



O jogador está com Camila Angelo, sobrinha da ex-mulher Iran. As duas eram muito próximas. Hulk e Iran chegaram a ser padrinhos do casamento de Camila com o ex-sócio dele, Marcos Maciel Ramos.

Atualmente sem clube após se despedir do futebol chinês, o atacante está em Doha, onde jogará pelo Shangai SIPG na Champions da Ásia. Ele tem propostas oficiais de clubes europeus e dos EUA.