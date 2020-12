Após live, Alok vai direto para UTI com Romana Novais

Alok curtiu a pós-festa da sua live realizada no sábado de uma forma diferente. Na madrugada deste domingo (20), o DJ foi para o hospital onde está internada na UTI a sua segunda filha, Raika, que nasceu prematura após um parto emergencial devido à complicação da Covid-19 em Romana Novais.

No Instagram, ele postou uma selfie enquanto Romana amamentava a bebê ao fundo: "O After é aqui com minhas princesas. E aí, curtiram a ALIVE?".

Raika está bem, mas ainda precisa ganhar 2 quilinhos para poder ir para casa.