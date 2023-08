Ex-BBB Wagner Santiago mostra resultado de harmonização peniana

O participante do BBB 18 mostrou o resultado, com o antes do pênis não ereto, e o depois já com o preenchimento.

Wagner explicou que não realizou uma cirurgia, mas sim uma harmonização peniana (assim como é feita no rosto), utilizando botox e ácido hialurônico para preencher o órgão sexual. A técnica faz com que aconteça um relaxamento da musculatura, evitando que o pênis pareça flácido quando não está ereto.

Segundo ele, a ideia do procedimento é promover autocuidado e "quebrar a barreira do preconceito".

