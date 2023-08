Natália abre o jogo sobre Eliezer: 'esperava pedido de desculpas'

Nesta quarta-feira (2), a ex-BBB e ex-participante de "A Grande Conquista" Natália Deodato esteve no "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente. Na conversa, ela revelou como ficou a relação com Eliezer após o "BBB 22". Os dois tiveram um relacionamento dentro da casa que acabou em atritos. O ex-brother discutiu com a ex-sister após ela preferir salvar Jessi e, assim, colocá-lo no paredão.

Natália conta que ficou esperando um pedido de desculpas Eliezer, mas não houve conversa entre os dois após o confinamento. "Eu sai e depois ele saiu. Eu esperava que ele me procurasse para conversar comigo porque eu não fiz nada de errado com ele. Eu não ia colocar a minha amiga em risco por causa do boy, pelo amor de Deus. Aí ele gritou comigo, bateu a porta na minha cara. E eu não sou mulher de aceitar esse tipo de comportamento e eu esperava um 'me desculpa, fiquei muito nervoso, mas não gostei da sua atitude, fiquei chateado, ainda estou'. É isso, esperava ao menos um 'me desculpa', mas nunca aconteceu, nunca conversamos", relata.

A ex-sister afirma que os dois se viram poucas vezes após o "BBB". Ele se encontraram no Dia 101 e no mesão do Criança Esperança e se trataram com respeito, segundo Natália. Ela pontua que não tem problema nenhum com Elizer hoje em dia e muito menos uma rivalidade com Viih Tube, esposa dele. "Admiro muito a família dele, desejo sucesso, mas é só isso", declara.

Natália, então, diz que não mantém nenhum tipo de convívio com Eliezer e explica: "Não tem convivência porque não tem como ter, a gente não convive com quem a gente pegou". Atualmente, Natália está noiva de Breno Tótoli, para quem se declarou no programa. Segundo Deodato, o noivo é um parceiro para todos os momentos e segurou "a barra" da influenciadora em momentos difíceis após o BBB.