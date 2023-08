TMZ afirma que Kylie e Timothée ainda estão juntos após site apontar 'pé na bunda'

Kylie Jenner and Timothée Chalamet interacting during Paris Fashion Week in resurfaced video amid dating rumors. pic.twitter.com/kWc7Vlsd9z

O casal não assumiu o romance publicamente até o momento. O carro de Kylie também foi clicado no estacionamento da casa de Chalamet em maio, em Beverly Hills, além de ela ter marcado presença em um churrasco na casa da família do ator, acompanhada da irmã Kendall Jenner.

"Eles estão mantendo as coisas casuais até então. Não é sério, mas a Kylie está curtindo sair com o Timothée e vendo onde isso vai dar. Foi realmente divertido pra ela porque é bem diferente de seus relacionamentos anteriores. É uma situação nova e empolgante para Kylie e ela está se divertindo muito", disse uma fonte ao ET.

Segundo o TMZ, várias fontes afirmaram que não é porque eles não tenham sido vistos juntos em público que a relação terminou, e que está tudo tranquilo entre eles. Kylie e Timothée parecem se esforçar para manter a relação o mais secreta possível. Ambos os carros de Kylie e do ator foram fotografados no mesmo lugar, lado a lado em uma lanchonete de tacos, mas sem que os dois saíssem ao mesmo tempo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.