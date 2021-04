Ex-BBB Paula Amorim é a primeira confirmada do 'No Limite'

Paula chegou a engatar namoro com outro ex-BBB, Breno Simões, com quem está até hoje.

A mineira participou da edição de 2018 da casa mais vigiada do Brasil e saiu na reta final do reality, mas não chegou a entrar no pódio.

A ex-BBB Paula Amorim foi a primeira confirmada na nova edição do No Limite da Globo.

