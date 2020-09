Ex-BBB Hariany admite que aumentou bumbum com gordura de minilipo

Depois de muitos comentários de internautas acerca do aumento instantâneo de seu bumbum, Hariany Almeida confirmou aos seguidores que colocou gordura para aumentar o atributo, durante a cirurgia plástica que realizou recentemente.

A ex-bbb e ex-A Fazenda explicou que aumentou os seios, a boca, fez botox para prevenir as rugas, botox para diminuir as enxaquecas, e também uma minilipo com enxertia de gordura nos glúteos, retirando a gordura da região do umbigo e à aplicando no bumbum.

"Eu não fiz lipo HD. O que fiz foi uma minilipo. Sabe aquela bolsinha que fica em volta do umbigo? Eu tirei aquilo, não muito, aí eu fui tirando daqui, e daqui também [apontando para a região da cintura e da lombar] e coloquei no bumbum para poder empinar. Foi só isso", disse.

"Há dois meses, coloquei as próteses [de silicone nos seios] de 255 mL, redondas, super altas e por cima do músculo. O resultado já está bem bonito. Não queria muito grande, queria que só aparecesse o colo. Ficou do jeito que eu queria: proporcional", afirmou.

"No rosto, coloquei boca, fiz botox preventivo e botox para enxaqueca. Nada além", explicou à revista Quem.