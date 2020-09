Victor Sarro vomita sangue durante gravação na Record e é hospitalizado

Victor Sarro foi hospitalizado às pressas após passar mal durante a gravação do quadro "A Fazenda- Última Chance", com Rodrigo Faro, no estúdio da Barra Funda, em São Paulo.

O humorista e repórter inicialmente recebeu o atendimento da equipe do "Hora do Faro", mas vomitou sangue e precisou ser socorrido por paramédicos

Nas redes sociais, o próprio relatou a situação, após se sentir melhor, mas ainda no hospital: "Olha, só por Deus, eu não consegui nem terminar a gravação do Faro e fui para o hospital. Eu terei de ficar internado aqui para melhorar um pouco mais”.

“Ontem tive uma gastroparesia. O estômago parou e comecei a vomitar na gravação. Eu tive um rompimento em algum vaso e comecei a vomitar sangue, mas eu estou bem melhor do que antes”, explicou. “Estou torcendo para sair ainda hoje porque eu tenho pavor de hospital”, finalizou ele.