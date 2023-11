Ex-BBB Gleici expõe namoro abusivo com Wagner ao comentar caso Ana Hickmann

Em seguida, a acreana compartilhou uma mensagem enviada pelo então namorado na data de junho de 2019 -- um mês antes do fim do namoro se tornar público --- e afirmou que foi assim que ela acabou voltando, achando que ele iria mudar, o que não ocorreu. Confira:

Rapidamente, internautas passaram a questionar se essa pessoa se trataria de Wagner Santiago, a quem ela conheceu no BBB18 e com quem ficou por cerca de dois anos. Gleici voltou ao tuíte e deu uma dica: “É quem vocês estão pensando SIM”.

A ex-BBB Gleici Damasceno desabafou sobre um relacionamento abusivo e agressivo que viveu no passado ao se solidarizar com Ana Hickmann após a apresentadora ser vítima de agressão por parte do marido, Alexandre Corrêa.

