Ex-BBB Gizelly Bicalho faz harmonização facial; veja o resultado

As maçãs do rosto de Gizelly também pareceram receber um “up”, além das sobrancelhas estarem mais arqueadas. "Eu falo para vocês de autocuidado, mas esse ano ainda não tinha parado para cuidar de mim. E hoje vou cuidar de mim, ficar ainda mais maravilhosa, me sentir ainda mais maravilhosa, que é o mais importante, ficar com a autoestima lá em cima", disse.

Gizelly Bicalho se submeteu a uma harmonização facial e mostrou o resultado do procedimento aos seguidores, nesta quarta-feira (9). A advogada de 30 anos, que foi participante do BBB 20, fez preenchimento nos lábios, olheiras e queixo.

