Ex-bbb Fernanda Keulla é atacada por jacaré durante gravação; veja vídeo

Passado o susto, Fernanda comentou sobre o incidente. “Passou o susto. Eu tô bem, tô inteira. Sem faltar nenhum pedacinho. Estava gravando e ali fui tão entregue ao trabalho que cheguei muito próximo à beira do rio. Se não fosse minha equipe e o cantor Munhoz gritando. Fica aí o aviso. Não cheguem tão próximo assim da beira dos rios. Cuidado com jacarés”, disse a ex-bbb em vídeo exibido no programa ‘Encontro’.

