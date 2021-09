Ex-ator da Globo, Gustavo Leão vira chef em restaurante da Disney

No ar na reprise de ‘Ti Ti Ti’, o ex-ator da Globo Gustavo Leão mudou de carreira e hoje tramalha como chef em um restaurante da Disney.

Gustavo mantém a antiga profissão escondida dos colegas de trabalho. “Sou um cara reservado e não gosto de ficar falando que sou ator também ou coisa do tipo. Neste restaurante ninguém sabe da minha outra carreira. Por enquanto as pessoas só me conhecem aqui como chef Gustavo”, disse ele em entrevista à Quem.

O chef contou ainda que têm sido procurado nas redes sociais por conta da reprise da novela. “Recebo muitas mensagens de pessoas que estão revendo as novelas e de algumas que estão assistindo a novela pela primeira vez”, contou ele, que também está no ar na reprise de ‘Paraíso Tropical’, no Canal Viva.

Gustavo deixou o Brasil em 2017 e foi morar com a esposa, Pamella Oliveira, no Canadá. Lá, ele se formou em gastronomia. “Queria aproveitar enquanto ainda era jovem e não tinha filhos. Foi uma das melhores decisões que já tomei na vida porque tem a experiência de viver fora do seu país, vivenciar outras culturas por meio da culinária”, afirmou.