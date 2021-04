Ex-BBB Felipe Prior faz post sobre 'No Limite' e empolga fãs; entenda

Com o sucesso do Big Brother Brasil, fãs de reality show estão empolgados com a volta do “No Limite”, anunciada na TV Globo.

Nesta quarta-feira (7), Felipe Prior, que causou no BBB 20, agitou os seguidores com uma foto sugerindo sua participação no programa, que estreia no dia 11 de maio. Mas na verdade, tudo não passa de uma “trollagem”.

"Hummmmm, olho de cabra? Será que eu vou gostar? Dia 12, vem aí", dizia o post, com uma foto de Zeca Camargo segurando o olho do animal - um dos desafios do programa era que os participantes comessem coisas desagradáveis.

Pouco depois, o humorista Maurício Meirelles revelou que foi ele quem fez o post usando o celular de Prior. . "Fui eu, me desculpa. É tudo zoeira. Ele acabou de sair daqui do estúdio, gravou uma participação no meu programa. Mas fui eu que fiz o post", disse Meirelles ao Notícias da TV.

Felipe Prior foi convidado ao quadro Webbullying, que agora será exibido em seu talk show de humor “Foi Mau”, que estreia na próxima segunda-feira (12), na RedeTV!, e conta com diversos outros quadros.

NO LIMITE

A Rede Globo anunciou que o “No Limite” já tem os 18 participantes, todos ex-BBBs, definidos, mas ainda não revelou quem são eles. A apresentação do programa fica por conta de André Marques.