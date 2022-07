Ex-BBB Aline Dahlen assume namoro com mulher após desistir do Ilha Record: ‘saí por amor’

A ex-BBB Aline Dahlen, que desistiu do Ilha Record na primeira semana de confinamento, assumiu o namoro com uma mulher e revelou que o relacionamento foi o motivo de ter pedido para sair do reality show e da disputa por R$ 500 mil.

Aline afirma que conheceu a moça chamada Milena Requião e com medo de perder esse grande amor ao se confinar no Ilha Record, acabou desistindo do programa e optando por priorizar o relacionamento.

"Eu saí da Ilha por amor. Me apaixonei e fui correspondida gigantemente! O termo 'sofrer por amor' foi riscado do meu dicionário. Se você sofre, não é amor. E quem me mostrou isso foi uma mulher. O amor que eu sempre procurei em um homem, achei em uma mulher", disse ela em conversa com Leo Dias, do Metrópoles.

"Estava tudo muito recente. E eu sumi, fui para a Ilha. Não queria que ela pensasse que não estava sendo amada, correspondida, querida. Eu não poderia deixar minha felicidade ir embora com ela. Pensei muito e com toda a coragem do mundo… Agi com o coração e fui atrás dela", prosseguiu.

Aline afirma que ainda tentou falar do assunto com outros colegas do Ilha Record, mas não sentiu o apoio que esperava e por isso preferiu se fechar e tomar a decisão sozinha.

A participante do BBB14, que é também fisiculturista e atriz, já namorou Antonio Fagundes e Sérgio Mallandro. "As pessoas precisam se aceitar e buscar a felicidade. Só quem sofre sabe a dor que sente. Pecado é roubar, matar, fazer mal aos outros. Amor é do bem. Amar é bom e deixa a gente feliz… E gente feliz não enche o saco de ninguém", finalizou.