Ex-atriz da Globo é acusada pelo MP de desviar R$10 milhões do marido

A ex- atriz Suzy Camacho, 61 anos, está sendo denunciada pelo Ministério Público de São Paulo acusada de utilizar atestados médicos falsos para liberar R$ 10 milhões do marido, o empresário Farid Curi, 85.

Em 2020, os filhos do empresário entraram na Justiça pata bloquear um pedido de liberação de R$ 10 milhões de um fundo de investimento, segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL.

Ela e o empresário são casados desde 2013, no regime obrigatório de separação de bens. Farid está hospitalizado desde 2020 devido a danos neurológicos, de acordo com o Ministério Público.

Ainda segundo o colunista, Suzy conseguiu reverter a decisão do bloqueio apresentando à Justiça atestados médicos ideologicamente falso sobre a saúde do marido.

Suzy atuou em novelas como ‘Brega & Chique’, da Globo e ‘A Força do Amor’, no SBT. A defesa da atriz negou as acusações e emitiu uma nota ao colunista,

Leia a nota na íntegra abaixo

"Na condição de advogado da Sra. Suzy Camacho Curi, esposa do Sr. Farid Curi, venho manifestar-me, esclarecendo que a Sra. Suzy jamais utilizou atestados médicos que não correspondessem à verdade (em juízo ou fora dele), e que as acusações feitas pelos seus enteados (filhos de seu marido) não procedem e são mentirosas.

Qualquer pessoa só pode responder pela utilização de atestados médicos ideologicamente falsos quando esses atestados são ideologicamente falsos, o que não é o caso, pois os atestados médicos não foram classificados como falsos, e, emitidos por médicos renomados, o que impossibilita que sua utilização seja incriminada. Ora, se os atestados são verdadeiros, não se pode jamais imputar a sua utilização como indevida ou criminosa.

Vale lembrar, também, que o inquérito policial que apura a utilização de atestado falso tramita em segredo de Justiça, de modo que impossibilita qualquer informação sobre seu conteúdo, ensejando crime àquele que tenha "vazado", "divulgado" ou "plantado" qualquer informação sobre o conteúdo desse inquérito policial.

Aproveito para relembrar que esse é mais um capítulo do litígio promovido pelos filhos do Sr. Farid contra a Sra. Suzy sendo motivado, exclusivamente, por disputa financeira provocada por eles.

Na verdade, os filhos do Sr. Farid Curi é que são investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, em inquéritos policiais que apuram crime de denunciação caluniosa, crime de corrupção de testemunha, crime de escuta ambiental ilegal, crime de delapidação do patrimônio do pai, além do crime de apropriação indébita, em diversas Delegacia de São Paulo. Outras investigações contra eles também estão sendo iniciadas.

Existem, também, processos judiciais na esfera civil, os quais tramitam em segredo de Justiça, de modo que qualquer divulgação de conteúdo desses processos judiciais ou do inquérito policial que estão em segredo de Justiça, serão objeto de providências no âmbito civil, ensejando indenizações e também no âmbito criminal, ensejando processo-crime.

Por fim, caso qualquer notícia sobre esses fatos seja veiculada por quem quer que seja, ou por qualquer veículo, sem prejuízo das advertências acima indicadas, pede-se que esta nota pública seja também publicada na íntegra, no corpo da matéria, não só para celebrar o jornalismo ético, mas, acima de tudo, para preservar os direitos da Sra. Suzy Camacho Curi".

Prof. Dr. Luiz Flávio Borges D'Urso”.