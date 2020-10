Ex-ator da Globo Júlio Oliveira é sequestrado e deixado nu em estrada

O ex-ator da Globo, Júlio Oliveira, de 30 anos, contou que foi vítima de um sequestro-relâmpago na noite de quarta-feira (30). O artista relatou o ocorrido em seu perfil do Instagram.

"Ontem à noite fui sequestrado junto com um amigo por quatro indivíduos. Nos colocaram no banco de trás do carro e, sob ameaças, extorsão e arma na cabeça, fiquei rodando com eles por um bom tempo até ser largado praticamente sem roupa em uma estrada", escreveu.

Em outro storie ele afirma que apesar do susto está bem. "Não estou machucado, apesar de terem me batido. Estou bem física e emocionalmente. Não estou dando conta de responder a todos porque inúmeras mensagens foram enviadas em meu nome".

Além da Globo, o ator já trabalhou em novelas da Record e SBT. Ele também já atuou em produções da Netflix e na HBO.