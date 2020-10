Tiago Leifert descobre música de Harry Styles e pira: ‘em nome do Senhor'

Tiago Leifert compartilhou com os seguidores sua reação ao descobrir o "real" significado da música Watermelon Sugar, do cantor Harry Styles. Em seu perfil do Instagram, o apresentador declarou que os jovens 'estão perdidos'.

Nos stories, ele explicou que pediu ajuda dos seguidores para entender a letra da canção: "A maioria das respostas ou envolve saliência ou uso de entorpecentes", disse ele.

Tiago Leifert falando sobre Watermelon Sugar. pic.twitter.com/5NAsdyZ4Ni — HS Update BR (@stylesupdatebr) October 2, 2020

"Eu queria dizer que o jovem está perdido, vocês estão todos repreendidos em nome do Senhor. O jovem tá perdido, o jovem acabou", brincou ao saber sobre a letra da música. "O que aconteceu com a inocência da fruta?", ironizou.

Em outro vídeo, Leifert avisa que alguns fãs do cantor internacional explicaram uma outra versão do significado para a música.

Watermelon Sugar

Após o lançamento da música ano passado, o site Urban Dictionary, publicou que o nome 'watermelon sugar' era dado para um tipo de droga. Na letra aparece sempre do lado da palavra “high”, que é um adjetivo em inglês dizer que alguém está “chapado”.