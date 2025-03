Essa viralizada foi uma surpresa deliciosa, diz Giovanna Antonelli, sucesso em 'Beleza Fatal'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Antonelli sempre acreditou no sucesso de "Beleza Fatal" (Max), tanto que aceitou o convite para ser uma de suas protagonistas. Mas ela não esconde que ficou surpresa com o tanto que a novela viralizou. "Isso reforça meu amor por contar histórias que prendem o público", diz a intérprete de Elvira, personagem que usa de sua suposta vidência para prever o futuro dos outros.

A trama do autor Raphael Montes disponibiliza nesta sexta (21) seu 40º e último capítulo. A química de Elvira, com Lino, seu marido, interpretado por Augusto Madeira, também tem ganhado o carinho dos fãs. "Esse trabalho é mais um desafio que me instigou", comenta ela, prestes a comemorar 35 anos de sua primeira aparição pública na TV, em 1991, como assistente de palco de Angélica no Clube da Criança, na extinta TV Manchete.

Em papo com a reportagem, a atriz fala sobre a aproximação dos 50 anos (ela fez 49 no último dia 18 de março), sua trajetória como empreendedora, os cursos que ministra e sobre como tem sido sua vida fora da Globo, emissora onde ficou por 23 anos. "Tenho liberdade para criar minhas próprias oportunidades e investir no que realmente faz sentido para mim", afirma. Leia abaixo os principais tópicos da entrevista.

SUCESSO EM BELEZA FATAL

"Uma alegria ver a novela bater recordes e conquistar o público de forma tão intensa. Essa viralizada foi uma surpresa deliciosa. Mas sabíamos do material incrível que tínhamos na mão. Esse trabalho é mais um desafio que me instigou e trouxe uma nova dinâmica. Foi uma experiência incrível, que reforça meu amor por contar histórias que prendem o público, somada a um time extraordinário de profissionais".

VIDÊNCIA DA PERSONAGEM ELVIRA

"Eu acho esse universo fascinante. Nunca fui de buscar previsões sobre o futuro, mas acredito muito em energia, intuição e no poder do pensamento. Sempre me guio por isso nas minhas decisões. Para mim, o que construímos no presente é o que define o futuro, então prefiro focar no agora e deixar a vida me surpreender".

QUÍMICA COM AUGUSTO MADEIRA (LINO)

"O Augusto é um parceiro incrível. Nosso entrosamento veio naturalmente com uma troca leve e divertida que se reflete na tela. Ele é talentoso, generoso e trouxe uma energia única para a nossa dupla. Que prazer!".

35 ANOS DE TV

"Tive vários personagens marcantes que se tornaram muito populares e que me conectaram com o público de forma única. Cada um trouxe desafios e sou grata por tudo o que viveram comigo. Guardo as histórias com carinho, mas sempre olho para frente. A vida segue, os ciclos se renovam e eu gosto de estar presente no agora".

EMPREENDEDORISMO

"Tudo o que construo é baseado nos meus propósitos, sempre buscando formas de potencializar e impactar mais pessoas. Tenho uma plataforma digital para mulheres, por onde já passaram mais de 30 mil alunas, com várias mentoras, as melhores profissionais nas suas áreas, impulsionando empreendedoras a tirarem seus projetos do papel".

INTUITO DA PLATAFORMA

"Eu não dou curso para 'vencer na vida'. A nossa plataforma é sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje eu me desdobro em outras profissões e, com muita disciplina, vou construindo novas histórias. Cada passo, mesmo os desafiadores, trouxe insights valiosos. O importante é estar sempre alinhada com o que acredito, ajustar a rota quando necessário e seguir transformando".

NOVOS PROJETOS

"Meu foco no momento, além da plataforma digital, é meu talk [palestras] rodando o Brasil e mundo afora. Neste ano, além do Brasil, vamos para os Estados Unidos e Europa. Esse é um projeto transformador, também dedicado às mulheres empreendedoras. Estreio o filme 'Rio de Sangue' em 2025 e sigo empreendendo, tocando meus negócios e lançando produtos no mercado online. Meu sonho é ter saúde para curtir cada vez mais minhas conquistas, minha família, amigos e a vida".

APROXOMAÇÃO DOS 50 ANOS

"Envelhecer é apenas seguir em frente com história para contar e construir. Me cuido do jeito que faz sentido para mim. O tempo passa para todo mundo, só envelhece quem não morre cedo, né? E a diferença está em como a gente escolhe viver".

VIDA FORA DA GLOBO APÓS 23 ANOS

"Hoje, sigo minha trajetória de forma independente, sem vínculo com nenhuma empresa ou contrato fixo. Isso me dá total liberdade para escolher onde quero estar, criar minhas próprias oportunidades e investir no que realmente faz sentido para mim".