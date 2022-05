Esposa de Aleksandro se pronuncia pela primeira vez após morte do marido

A esposa do cantor Aleksandro, Tatiele Toro, se pronunciou pela primeira vez após a morte do marido. O cantor faleceu após um acidente com um ônibus, no último sábado (7), na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo.

Ela publicou uma foto ao lado do marido, em que Aleksandro aparece segurando o filho mais velho do casal, Noah. Na legenda, ela colocou apenas três emojis. Já nos stories, Tatiele publicou uma série de fotos com homenagens de amigos, além de imagens do cantor ao lado da família.

Na publicação, amigos e fãs lamentaram a morte. "Força Tatiele, sabemos que só Deus pra te confortar nesse momento, mas que você seja forte por ele, pelo Noah e pela Maya", comentou uma fã. "Muita força Tati. Estamos em oração pela sua família. Deus é contigo", disse outra seguidora.