Escritor Salman Rushdie é esfaqueado no pescoço em Nova York, diz polícia

O autor nascido em Bombaim venceu o Booker, principal prêmio da língua inglesa, por "Os Filhos da Meia-Noite" em 1981, e tem entre seus outros romances mais famosos "O Último Suspiro do Mouro" e "Oriente, Ocidente". Ele é publicado no Brasil pela Companhia das Letras.

À época da publicação do livro, o aiatolá Khomeini defendeu que o escritor fosse assassinado, e a perseguição foi mantida em vigor pelas mais altas autoridades religiosas do país em 2005.

Um homem invadiu o palco e esfaqueou o escritor de 75 anos no pescoço, segundo nota da polícia à BBC. O autor, que recebe ameaças de morte do Irã desde os anos 1980, caiu no chão, foi socorrido e levado ao hospital de helicóptero.

