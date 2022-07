Em vídeo, Éder Militão segura na mão de Karoline Lima durante trabalho de parto

Separados, mas unidos pelo bem da filha Cecília. Foi assim que Éder Militão e Karoline Lima apareceram neste domingo (10), durante o trabalho de parto da influenciadora.



Em um vídeo publicado no Instagram do jogador do Real Madrid, ele aparece segurando as mãos da ex-namorada enquanto ela faz exercícios pélvicos em uma bola de fisioterapia. "Contagem regressiva pra maior vitória da minha vida, dessa vez fora de campo. Cecília vai nascer hoje. Estamos no hospital pra vê-la chegar. Vem, filha! A vida te espera aqui fora.", escreveu o atleta no Twitter.

Karol contou nas redes sociais que tomou anestesia e mesmo com o parto natural não está sentindo dores e nem as contrações.

Ela e Éder Militão terminaram o namoro na reta final da gravidez, após o jogador finalmente retornar para a sua mansão na Espanha. A influenciadora chegou a postar desabafos sobre a ausência de Éder durante a gestação. O rapaz curtiu baladas em Miami, nos Estados Unidos, e depois passou o restante das férias no Brasil.

Ao retornar para a casa, onde encontrou Karoline, os dois conversaram e decidiram terminar o relacionamento.