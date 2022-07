Quanto mais conheço gente, mais gosto dos animais, diz Xuxa, na Bienal do Livro

Antes do encontro começar, o público, composto principalmente por aqueles que cresceram entre os anos 1980 e 1990, já aguardava no local.

Nos instantes antes de sua fala, Xuxa Meneghel já causava alvoroço na Bienal do Livro neste domingo. Fãs se acotovelavam para garantir um espaço na arena, alguns deles vestidos de paquita, as célebres assistentes de palco da apresentadora, e aos berros aguardavam a rainha dos baixinhos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel, uma das presenças mais aguardadas da Bienal do Livro, disse no início de sua fala que, ao contrário dos bichos, são as pessoas que fazem mal a ela, já machucaram muito.

